Progresa significativamente modernización del Estadio Hermanos Ghersi

Es importante mencionar que esta iniciativa está enmarcada en el Plan de la Aragüeñidad, que busca garantizar el bienestar los atletas y las instalaciones deportivas en las cuales hacen vida

CIUDAD MCY.- En el marco del compromiso con el desarrollo deportivo y la recuperación de espacios públicos, avanza a paso firme la transformación integral del Estadio Hermanos Ghersi Páez.

Esta ambiciosa modernización busca dejar a punto la casa del Aragua Fútbol Club de cara a la temporada 2026 de la Liga FUTVE 2.

​Bajo las orientaciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y a través del Plan de la Aragüeñidad, se ejecuta esta intervención que va más allá de lo estético.

El objetivo central es fortalecer la infraestructura deportiva del estado para combatir el ocio, fomentar la formación de nuevos talentos y garantizar un punto de encuentro familiar sano para todos los aragüeños.

​UNA REMODELACIÓN DE ALTO NIVEL

Los trabajos de recuperación abarcan todas las áreas neurálgicas del recinto para cumplir con los estándares de calidad del fútbol profesional venezolano.

Entre las mejoras destacan:

Una remodelación integral que incluye: camerinos, baños, gradas, sistema de iluminación, cabinas de transmisión, áreas VIP, oficinas administrativas, gramado, boutique dentro de las instalaciones, etc.

​Esta obra representa un hito en la gestión deportiva de la región y con esta intervención, el Hermanos Ghersi Páez no solo será el hogar del equipo aurirrojo, sino un símbolo del crecimiento del fútbol venezolano y el epicentro de la recreación en la entidad.

​YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA