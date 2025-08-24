Gobierno Bolivariano fortalece atención médica comunitaria en Mariño

CIUDAD MCY.- Con el respaldo del Ministerio del Poder Popular para la Salud, a cargo de Magaly Gutiérrez Viña, Corposalud Aragua y la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, se desarrolló en la comunidad de La Montaña, municipio Santiago Mariño, una jornada médica asistencial que atendió a más de 750 personas, entre ellas 150 adultos mayores, en diversas especialidades médicas.

La actividad fue posible gracias a la articulación entre el gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro, la gestión de la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde de Mariño, Carlos Guzmán, junto al personal de salud municipal y los voceros comunitarios.

“Durante la jornada, los habitantes recibieron atención en medicina general, odontología, nutrición y podología, así como exámenes de laboratorio para hepatitis B y C, además de inmunizaciones y entrega de medicamentos gratuitos”, según comentó el jefe de servicios públicos de la parroquia Casco de Turmero, eje norte, Donys Graterol.

En relación al despliegue de salud, Raúl Espinoza, jefe de la comunidad de La Montaña, expresó su gratitud a las autoridades: “Estamos agradecidos por esta jornada médica que benefició a unas 750 personas, incluyendo 150 adultos mayores”, aseveró.

Asimismo, Espinoza añadió que los habitantes del urbanismo tenían años sin ver una actividad de esta magnitud. “Desde que asumí la jefatura de comunidad en 2024 me propuse lograr este objetivo y hoy es una realidad gracias a Dios, a la gobernadora Joana Sánchez, al alcalde Carlos Guzmán y al presidente Nicolás Maduro”.

Atención prioritaria a los adultos mayores en Turmero

En el mismo municipio Santiago Mariño, la comunidad de Las Carolinas 1-Casas en Turmero también fue escenario de una jornada especial de salud para los adultos mayores, organizada con el apoyo de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAS) y la UBCh de la escuela José Rafael Revenga.

En esta actividad se brindó atención a 130 personas, incluyendo niños y adultos, en áreas de medicina general, pediatría, inmunización, desparasitación, atención a personas con discapacidad y entrega gratuita de medicamentos.

La vocera comunitaria, Belén Otamendi, destacó la importancia de este esfuerzo: “Realizamos un compartir con los adultos mayores, durante el cual se ofreció atención médica integral, medicinas y también visitas a viviendas para personas con movilidad reducida”.

Para culminar, Otamendi mostró su gratitud a todas las instituciones por el respaldo, “ya que en jornadas anteriores habíamos atendido a los niños, padres y madres, y ahora nos tocaba cumplir con nuestros abuelitos, quienes recibieron esta actividad con mucho cariño”.

Prensa Mariño || FOTOS: CORTESÍA