Confianza del consumidor en Estados Unidos se desploma en diciembre

Rafael Velásquez

Dic 25, 2025

Ciudad MCY.-Según un informe de The Conference Board, el índice de confianza del consumidor cayó 3,8 puntos durante el último mes del año hasta los 89,1, su quinto descenso mensual consecutivo y la marca más baja desde abril (85,7), cuando el presidente Donald Trump implementó los aranceles a las importaciones.

De acuerdo al reporte, el optimismo de los estadounidenses sobre la economía y sus finanzas personales se ha visto mermado por la persistente preocupación sobre la inflación y el impacto de la política comercial de Washington en el costo de vida.

El índice de expectativas, que mide la visión de los ciudadanos a corto plazo sobre sus ingresos y las condiciones empresariales, también registró un descenso, lo que sugiere que las familias podrían reducir sus compras discrecionales para priorizar los gastos esenciales frente a la incertidumbre económica.

Según los economistas citados en el informe, las empresas mantienen una actitud prudente ante la incertidumbre generada tanto por los aranceles como por las altas tasas de interés. Desde marzo, la creación de empleo ha descendido a un promedio de 35 mil puestos mensuales, en comparación con los 71 mil registrados en el año anterior. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugirió que estas cifras podrían revisarse aún más a la baja.

FOTO CORTESÍA

Rafael Velásquez

