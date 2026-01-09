Acciones de ordenamiento vial impulsan tránsito más seguro en La Morita

La intervención llevada a cabo en la intersección de la calle Orinoco se suma a las acciones impulsadas por la alcaldía para fortalecer el ordenamiento del tránsito y reducir riesgos en las vías

CIUDAD MCY.- Las labores de ordenamiento del tránsito continúan desarrollándose en el municipio Francisco Linares Alcántara (FLA), como parte de un plan orientado a mejorar la movilidad y reducir riesgos en las principales vías.

En este marco, el equipo de Vialidad y Transporte de la Alcaldía de Francisco Linares Alcántara ejecuta trabajos de demarcación vial en la intersección de la calle Orinoco, específicamente en el sector “Cajón 100”, parroquia La Morita, un punto estratégico caracterizado por su alto flujo vehicular.

Las acciones comprenden la señalización horizontal de los canales de circulación, lo que permite optimizar la organización del tránsito, fortalecer la visibilidad vial y contribuir a la prevención de accidentes, beneficiando tanto a conductores como a peatones que transitan diariamente por esta zona.

Estas labores forman parte de un despliegue sostenido de mantenimiento y adecuación de la infraestructura vial que se ejecuta en el municipio, en concordancia con las políticas públicas impulsadas a nivel nacional, regional y local, con el respaldo del presidente Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde Víctor Bravo.

Con este tipo de intervenciones, la gestión municipal reafirma su compromiso con el bienestar ciudadano, la seguridad vial y la construcción de espacios urbanos más ordenados y funcionales para la población de la municipalidad.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : CORTESIA