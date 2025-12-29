Activado operativo preventivo contra uso indebido de faros LED

Ciudad MCY.-En los Puntos de Atención al Ciudadano, ubicados en todo el país, se mantiene activo el operativo preventivo contra el uso indebido de barras LED y otros equipos de alta luminosidad en vehículos.

Esta jornada, liderada por autoridades del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) en coordinación con los órganos de seguridad del Estado, busca garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa vigente, además de orientar a conductores y ciudadanos sobre los riesgos que generan estas modificaciones en la visibilidad y la movilidad.

Vale acotar que el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, advirtió que aquellos automóviles que posean faros LED de altos lúmenes serán objeto de sanciones por constituir una acción que pone en peligro a otros conductores.

Al respecto, instruyó a los organismos policiales y de tránsito detener de manera inmediata a quienes posean este tipo de luminarias en sus automóviles.

