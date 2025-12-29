Plan Amor y Prosperidad ha distribuido 158 mil toneladas de alimentos

Ciudad MCY.-«Plan Amor y Prosperidad Alimentaria, que en solo cinco semanas ha distribuido 158 mil toneladas de alimentos a casi cinco millones de familias», así lo informó la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, a través de un mensaje en su canal de Telegram.

Destacó que, tras la jornada realizada desde la parroquia El Valle, en Caracas, «constatamos la capacidad organizativa» del programa alimenticio creado por el Gobierno nacional junto al Poder Popular, que contrarresta las amenazas de Estados Unidos en contra del pueblo venezolano.

Rodríguez manifestó que, gracias a la gran unión productiva nacional, mediante un despliegue logístico inédito, se activaron todos los sectores productivos: pescadores, campesinos y la agroindustria, en cumplimiento de las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de los venezolanos.

«Nos preparamos para cerrar este 2025 con balance positivo para el pueblo venezolano y también nos preparamos para recibir con gran esperanza el año 2026», aseveró

VTV| FOTO CORTESÍA