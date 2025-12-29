Nueva Esparta se fortalece en materia de turismo

Ciudad MCY.-En aras de dar continuidad a la gestión del 1X10 del Buen Gobierno en el estado Nueva Esparta, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, se reunió con la gobernadora, Marisel Velásquez, en la que también conversaron sobre la exitosa operación chárter Moscú-Porlamar.

Este lunes 22 de diciembre la isla de Margarita recibió 100 nuevos visitantes procedentes de Rusia a través de la ruta Moscú-Porlamar. Este arribo es resultado de la comercialización de la oficina comercial de Venetur Rusia, gestión que permite elevar a seis mil 454 la cifra total de llegadas desde el mes de agosto.

Con esta llegada, el Gobierno Bolivariano, a través de Mintur, hace que el país alcance un registro histórico de 54 mil 190 turistas rusos, lo que consolida la conectividad aérea entre ambas naciones.

Lo que refleja el intercambio estratégico e inclusivo fortalece la cooperación bilateral y garantiza un desarrollo productivo sustentable para el bienestar de la población. La iniciativa forma parte de las Siete Transformaciones y las políticas de hermanamiento con la Federación de Rusia para superar el modelo rentista de cara a un nuevo modelo productivo.

VTV| FOTO CORTESÍA