Adolescentes de Mariño reciben atención y orientación sobre educación sexual

***La actividad se desarrolla periódicamente y tiene como propósito brindar atención integral y sesiones educativas sobre sexualidad sana, segura y responsable a los más jóvenes***

CIUDAD MCY.- La doctora Emily Soto, coordinadora municipal de la Consulta Diferenciada de Adolescentes (CDA) en el municipio Santiago Mariño, encabezó una nueva jornada de atención y orientación dirigida a jóvenes de la comunidad Río Seco, con el respaldo del alcalde Carlos Guzmán y la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.

La actividad, realizada en la sede de la Consulta Diferenciada ubicada en el CDI de Rosario de Paya, se desarrolla periódicamente y tiene como propósito brindar atención integral y sesiones educativas sobre sexualidad sana, segura y responsable, orientadas a reducir la mortalidad materna y los embarazos no deseados en adolescentes y adultas jóvenes menores de 25 años.

“Gracias al apoyo de nuestra gobernadora Joana Sánchez y del alcalde Carlos Guzmán, estamos realizando jornadas diarias para acompañar a nuestras adolescentes con personal especializado de la CDA y de la Sala de Partos de Turmero. Queremos disminuir indicadores de riesgo y ofrecer herramientas para que los y las jóvenes tomen decisiones responsables sobre su salud y su vida”, expresó Soto.

Este tipo de programas forman parte de la política de atención integral que impulsa el Gobierno Bolivariano del presidente de la república, Nicolás Maduro, reconociendo la importancia de la adolescencia como etapa clave para el desarrollo humano.

Según cifras internacionales, los jóvenes representan el 30% de la población de América Latina y el Caribe, pero a menudo no se les brinda la atención en salud que requieren, lo cual puede afectar su bienestar en la vida adulta.

La Consulta Diferenciada de Adolescentes ofrece espacios seguros, confidenciales y con enfoque de derechos, género e interculturalidad, donde se abordan temas de salud física, mental y sexual, con consejería, control médico y educación preventiva.

En Mariño, este servicio se fortalece como un pilar para garantizar a los jóvenes las herramientas necesarias para una vida más sana, autónoma y productiva.

PRENSA MARIÑO|| FOTOS CORTESIA