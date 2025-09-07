Distribución de GLP favoreció a más de mil familias en Camatagua

***La empresa estadal de gas logró la atención a las familias camataguenses, con 25 mil litros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a través de la Planta Móvil para el llenado de los cilindros domésticos**
CIUDAD MCY.-Con el propósito de ofrecer a la población respuesta inmediata a sus necesidades, la empresa Aragua Gas realizó una jornada de llenado de cilindros en el municipio Camatagua, ubicado en el Eje sur de la entidad aragüeña.
Bajo el lema «Gente que Resuelve», la empresa estadal logró la atención de mil 100 familias con 25 mil litros de Gas Licuado de Petróleo (GLP), a través de la Planta Móvil para el llenado de los cilindros domésticos.
La distribución del vital servicio es una muestra de cómo el Gobierno Bolivariano, a través de sus instituciones, cubren las necesidades colectivas en materia de servicios públicos, para así garantizar mejores condiciones de vida al pueblo.
Con esta acción, el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez reafirmaron su compromiso para erigir «Ciudades Más Humanas», según la segunda línea de transformación del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad.
THAIMARA ORTIZ | FOTOS | ARAGUA GAS