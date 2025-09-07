Distribución de GLP favoreció a más de mil familias en Camatagua

***La empresa estadal de gas logró la atención a las familias camataguenses, con 25 mil litros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a través de la Planta Móvil para el llenado de los cilindros domésticos**

CIUDAD MCY.-Con el propósito de ofrecer a la población respuesta inmediata a sus necesidades, la empresa Aragua Gas realizó una jornada de llenado de cilindros en el municipio Camatagua, ubicado en el Eje sur de la entidad aragüeña.

‎Bajo el lema «Gente que Resuelve», la empresa estadal logró la atención de mil 100 familias con 25 mil litros de Gas Licuado de Petróleo (GLP), a través de la Planta Móvil para el llenado de los cilindros domésticos.

‎La distribución del vital servicio es una muestra de cómo el Gobierno Bolivariano, a través de sus instituciones, cubren las necesidades colectivas en materia de servicios públicos, para así garantizar mejores condiciones de vida al pueblo.

‎Con esta acción, el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez reafirmaron su compromiso para erigir «Ciudades Más Humanas», según la segunda línea de transformación del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad.

‎THAIMARA ORTIZ | FOTOS | ARAGUA GAS