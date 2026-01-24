Adultos mayores de Bolívar recibieron atención en salud por el SPNS

El despliegue en la ASIC, Negra Hipólita, se llevó a cabo en la Comuna Héroes de San Mateo para asistir a 138 abuelos y abuelas

CIUDAD MCY.- Más de 600 beneficios integrales fueron entregados en la Jornada de Atención en Salud al Adulto Mayor, que se desplegó en el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Negra Hipólita, en la Comuna Héroes de San Mateo, perteneciente al municipio Bolívar del estado Aragua.

En el abordaje, se atendieron un total de 138 adultas y adultos mayores, gracias al personal médico y de enfermería del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) del estado Aragua, bajo la supervisión de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano.

Los sanmateanos se favorecieron con consultas de medicina general, geriatría, atención a personas con discapacidad, así como también, se instaló un punto de inmunización, donde se aplicaron dosis de pentavalente, toxoide, IPV, OPV y pesquisas de glicemia, tensión arterial, peso y talla, además de la entrega de medicamentos, en aras de asegurar el fácil acceso a la salud gratuita y de calidad a las poblaciones más vulnerables.

Estas acciones se desarrollan cumpliendo con las políticas sociales establecidas por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, bajo los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, articulados por la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez junto a la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS : PRENSA CORPOSALUD