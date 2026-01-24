Realizada inspección en urbanismo Villas del Mar de Mariño

Las autoridades llevaron a cabo un despliegue en el que supervisaron funcionamiento los servicios básicos de las viviendas y el mantenimiento de las áreas comunes

CIUDAD MCY.- El secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas para el Buen Vivir, Rodolfo Ramírez, ejecutó una jornada de inspección al urbanismo Villa del Mar, ubicado en el municipio Santiago Mariño, con el objetivo de constatar el funcionamiento de los servicios básicos y las labores de limpieza que se efectúan en el lugar.

Esta acción, que se enmarca al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) en su 2T, busca garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios públicos, acción que se alinea con las orientaciones emanadas del presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

En la jornada, Ramírez; acompañado de Fernando Álvarez, presidente del Poder Popular para Hábitat y Vivienda y Edison Gutiérrez, presidente de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), evaluó el avance de los trabajos y la operatividad de las cuadrillas.

En el urbanismo, los equipos humanos con las herramientas de trabajo, se desplegaron realizando labores de limpieza y recolección de desechos con el objetivo de despejar el área de obstáculos.

De igual manera, las autoridades inspeccionaron las viviendas con la finalidad de garantizar el perfecto funcionamiento del servicio de agua, electricidad e infraestructura para que los apartamentos estén en óptimas condiciones para ser habitadas por las familias aragüeñas.

El Secretario General de la 2T subrayó que estas labores se desarrollan con eficiencia, calidad y sentido social para brindarles espacios dignos a los ciudadanos.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA