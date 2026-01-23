Dotación tecnológica fortalecerá los 191 Cuadrantes de Paz de Aragua

Esta iniciativa se enmarcada en la Tercera Transformación (3T) del Plan de la Patria y de la Ley Orgánica de las 7 Transformaciones, orientada a garantizar la seguridad ciudadana y la paz territorial

CIUDAD MCY.- Con el propósito de optimizar la respuesta operativa y consolidar una comunicación directa entre el Poder Popular y los organismos de seguridad, se llevó a cabo una importante jornada de dotación tecnológica dirigida a los 191 Cuadrantes de Paz de la entidad aragüeña.

La actividad se cumplió siguiendo los lineamientos del presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez; el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Diosdado Cabello y la vocera del Poder Popular en la gobernación del estado, Joana Sánchez, estuvo enmarcada en la Tercera Transformación (3T) del Plan de la Ley Orgánica de las 7 Transformaciones.

​La entrega fue realizada en la sede del VEN 911 y estuvo liderada por el C/J Rafael Mata Rosales, comisionado estadal de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, junto al secretario de Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez y consistió en el suministro de teléfonos inteligentes y sus respectivas tarjetas SIM a los comisionados de los 18 municipios del estado.

De esta manera, las comunidades ahora cuentan con las herramientas necesarias para seguir trabajando en articulación con los funcionarios que se traducirá en la disminución significativa de los índices delictivos, lo que garantiza la seguridad de los habitantes y sus bienes.

​RUMBO AL ESTADO COMUNAL

​Durante su intervención, Mata Rosales enfatizó que esta entrega no es solo un avance técnico, sino un paso firme hacia la consolidación del Estado Comunal.

​“El estado Aragua cuenta ahora con 191 espacios para la paz, la solidaridad y el compromiso patriótico. Desde esta sede de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, seguimos comprometidos con nuestra patria y con nuestra Revolución Bolivariana”, expresó la autoridad de seguridad.

​Asimismo, subrayó la importancia de la integración tecnológica en el territorio: “Estos equipos servirán para fortalecer la comunicación con las comunas y circuitos comunales. Juntos vamos rumbo a la consolidación del Estado Comunal, garantizando la paz a todos los aragüeños en cada uno de sus territorios”.

​Finalmente con esta dotación, el Gobierno Nacional y Regional reafirman su compromiso de brindar seguridad integral a la población, empoderando a las comunidades y estrechando los lazos entre el pueblo y sus cuerpos de seguridad.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CIUDAD MCY