Adultos mayores de Girardot participaron en jornada recreativa

En el encuentro lo homenajeados desarrollaron diversas actividades en la que se promovió el cuidado de la salud física y mental, fortaleciendo su integración social y su invaluable aporte a la sociedad

CUIDAD MCY.-Los abuelos y abuelas de la Comuna Robinsoniana y Lanceros Valientes Vencedores del municipio Girardot vivieron una extraordinaria jornada de esparcimiento y alegría en las instalaciones del parque Nuncio Pulido.

​En el encuentro, los adultos mayores disfrutaron de un día diferente en el que realizaron juegos acuáticos, risoterapia, bailoterapia, charlas educativas sobre la autoestima, juegos de mesa y otras dinámicas que hicieron del espacio un lugar agradable y digno para los presentes.

Durante la jornada, los homenajeados subrayaron sentirse contentos por el grato compartir “entre compañeros”, el mismo promovió el cuidado de la salud física y mental, fortaleciendo su integración social y su invaluable aporte a la sociedad.

​Esta iniciativa de atención integral forma parte del programa «Girardot es Amor Mayor» y responde a las directrices del cuarto vértice “recreación, deporte y cultura” de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria.

Es importante acotar que el extraordinario encuentro, es orientado por el presidente Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez y respaldada por el alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales para brindarle espacios dignos y de recreación a los adultos mayores.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESIA