Corpoelec y Alcaldía de Costa de Oro restablecen servicio eléctrico al 100%

CUIDAD MCY.-Cuadrillas técnicas de Corpoelec, en conjunto con personal de la Alcaldía de Ocumare de la Costa de Oro, lograron restablecer en tiempo récord el servicio eléctrico que se vio interrumpido debido a una falla en el circuito Santa Clara de 34.5 kV.

La avería se localizó en la Torre 40 del circuito, situada aproximadamente a 8 kilómetros de la zona urbana, lo que representa una travesía de alrededor de dos horas a pie a través de la densa vegetación del Parque Nacional Henri Pittier. Tras un primer reporte, el personal se desplazó a la montaña por la vía de Cumboto, donde identificó un aislador dañado como la causa inicial del problema.

Inmediatamente, se movilizó a otro equipo con los materiales necesarios para realizar el cambio del aislador. Sin embargo, durante el proceso de reparación y debido a las adversas condiciones climáticas —con fuertes vientos y lluvia en la zona montañosa— se produjo una nueva falla en la línea del medio mientras se encontraba desenergizada.

Ante esta contingencia, se coordinó de manera inmediata un sobrevuelo y una verificación presencial exhaustiva por parte de los equipos técnicos para descartar otras fallas. Una vez asegurada la integridad de la línea, se procedió con los trabajos finales, logrando recuperar el servicio al 100% para la comunidad.

Esta intervención conjunta demuestra el compromiso del personal y las instituciones del gobierno bolivariano por ofrecer una respuesta rápida y eficaz a nuestro pueblo, superando las complejas condiciones geográficas y climáticas para garantizar el derecho al servicio eléctrico.

Una respuesta coordinada y rápida permitió reparar la avería localizada en una zona de difícil acceso del Parque Nacional Henry Pittier, garantizando el suministro eléctrico para la población.

PRENSA ALCALDÍA DE COSTA DE ORO | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA COSTA DE ORO