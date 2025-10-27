Instituto Nacional de la Mujer celebró su aniversario 26

A través del apoyo de la Vanguardia Femenina de Aragua se unificó una agenda de despliegue para blindar la protección social de la mujer

CUIDAD MCY.-En un día especial dónde se celebraron 3 aniversarios, el vigesimosexto aniversario del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), el Día del Socialismo Feminista y el Segundo Aniversario de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), con la acción de calle y planificación estratégica que han marcado la pauta en Aragua.

La actividad sirvió para honrar estas fechas para la más alta vanguardia femenina del estado, liderado por la autoridad única para los asuntos de la mujer Gipsy Colmenares, en compañía de las Presidentas de los institutos municipales de la mujer y las responsables de los 7 vértices y 3 comisiones de la Gran Misión Venezuela Mujer.

El objetivo principal de la jornada fue unificar la agenda de despliegue para lo que resta del mes de octubre y trazar la ruta de atención para el mes de noviembre.

Fortaleciendo el apoyo y consolidando el compromiso con la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, con un gobierno feminista que no detiene sus esfuerzos para la protección integral de la mujer aragüeña.

DIEGO BERRIOS (PASANTE) | FOTOS | CORTESÍA