Presidente dominicano dispone ascensos y retiros en Fuerzas Armadas

El presidente dominicano, Luis Abinader, emitió un Decreto mediante el cual asciende a varios oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y coloca en honrosa condición de retiro a 11, conforme a lo establecido en la Constitución.

CIUDAD MCY.- La disposición establece el ascenso al rango de general de brigada a los coroneles Guillermo Jiménez Arciniega, Oscar L. Ares Gómez, Gustavo Reyes Morales, Jhojany Ramón de Jesús Suriel, Ignacio Arquímedes Morel Brito y Manuel José Matos.

Asimismo, promueve a general médico el coronel Tomás Rafael Brache; a general piloto el coronel Richard V. Sierra; y a contralmirante, el capitán de navío Aramis Alexandro Céspedes.

En ese mismo decreto, el presidente Abinader dispuso colocar en honrosa condición de retiro al mayor general Julio César A. Hernández Olivero; generales de brigada José Martín Muñoz Jiménez, Catalino Acosta Piantini, Rodolfo Reynoso Green, Germán Alejandro Rosario Pérez, Vicente Mota Medina y Rafael Eugenio Reyes Castillo.

También pasan a esa condición el vicealmirante Samuel Ogaris Jiménez Lorenzo; contralmirante Julio Ángel Morales; y generales de brigada, piloto Fernando Rafael Hernández y paracaidista Juan Manuel Puig.

La víspera, el dignatario nombró al general Esteban Figuereo García como subdirector general de la Policía Nacional y al general Ernesto Rafael Rodríguez como inspector general de la institución.

FUENTE: PL

FOTO: CORTESÍA