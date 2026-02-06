Alcaldía de Girardot fortalece vialidad mediante planes de asfaltado

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por transformar la infraestructura urbana y garantizar la movilidad segura de los ciudadanos, la Alcaldía de Girardot mantiene el despliegue de sus cuadrillas de mantenimiento vial en puntos estratégicos del municipio.

Durante su última jornada, las labores de pavimentación y bacheo se concentraron en el sector Cajima de la parroquia costera de Choroní y en la Avenida Principal de San Agustín.

Esta ofensiva de recuperación vial se fundamenta en la Segunda Transformación (2T) del Plan de la Patria, enfocada en la construcción de Ciudades Humanas a través de la optimización de los servicios públicos y la infraestructura de calidad.

Asimismo, el despliegue responde a las directrices del Plan de la Aragüeñidad impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, el cual busca consolidar un estado moderno y funcional para el bienestar de todos sus habitantes.

En el sector Cajima, las labores representan una respuesta directa a las necesidades de la parroquia Choroní, zona de alto impacto turístico y productivo donde la recuperación de la carpeta asfáltica es vital para el desarrollo local.

Paralelamente, en la Avenida Principal de San Agustín, los equipos técnicos ejecutan la colocación de mezcla asfáltica en caliente para corregir irregularidades y mejorar significativamente el flujo vehicular en esta importante arteria vial de la ciudad de Maracay.

El gobierno municipal reafirma su compromiso de mantener una presencia constante en las calles, priorizando la atención integral de las comunidades y la rehabilitación de los espacios públicos. Con estas acciones, la gestión de Girardot continúa demostrando su capacidad operativa para dar cumplimiento a las metas nacionales de desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de los maracayeros.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: ALCALDÍA DE GIRARDOT