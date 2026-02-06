Gobernadora Sánchez anunció reapertura del Hospital de las Familas de Aragua

Con la finalidad de seguir impulsando el área de la salud en el estado, la gobernadora anunció este nuevo proyecto que pretende impactar de forma directa a los ciudadanos

CIUDAD MCY.- En un importante avance para el sistema de salud pública en la entidad, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, anunció la transformación y rehabilitación integral del antiguo Hospital Los Samanes, que a partir de ahora se redefine bajo un nuevo concepto de atención humana y eficiente denominado «Hospital de las Familias» de Aragua.

Este proyecto, que representa una fase de reorganización profunda en la infraestructura sanitaria regional, cuenta con el respaldo directo del presidente constitucional Nicolás Maduro y el seguimiento constante de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Durante una inspección realizada en el tercer piso del recinto, y acompañada del Gabinete Regional, la vocera del Poder Popular en la Gobernación, confirmó que la obra se encuentra bastante avanzada y abrirá sus puertas al público de manera inmediata tras completar los protocolos de equipamiento y modernización.

La Gobernadora detalló que esta nueva etapa prioriza la ruta materno-infantil, para lo cual ya se ha dotado al centro asistencial con tecnología de punta. Entre el equipamiento recibido destacan cuatro incubadoras neonatales destinadas a cuidados intermedios, una incubadora de transporte, tres ventiladores mecánicos y ocho unidades de lámparas para fototerapia.

Estas incorporaciones aseguran una capacidad de respuesta inmediata y especializada para los recién nacidos de la entidad.

Sumado al equipamiento médico, Sánchez informó sobre la recuperación de la infraestructura operativa, logrando la puesta en marcha de dos ascensores nuevos y la habilitación completa del área de neonatología y el banco de sangre.

Asimismo, se incorporaron modernos equipos de Rayos X para fortalecer el servicio de diagnóstico, garantizando así una atención integral que cubra las demandas más urgentes de la familia aragüeña en un espacio digno y totalmente renovado.

Con esta entrega, el Gobierno Bolivariano de Aragua reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la red hospitalaria, consolidando espacios que no solo ofrecen atención médica técnica, sino que se convierten en centros de esperanza y bienestar para la comunidad. La inauguración oficial del Hospital de las Familias Aragüeñas se proyecta como uno de los hitos más significativos en materia de salud pública para el presente año en la región.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: PRENSA GBA