Juventud fortalece políticas públicas con inauguración de espacios

Con la apertura de la Zona de la Juventud y Sala de Computación, más de mil jóvenes ostentan espacios para su formación y recreación en distintas áreas

CIUDAD MCY.- La juventud aragüeña continúa demostrando los altos niveles de organización y conciencia política mediante la ejecución de proyectos comunitarios. Tras la primera Consulta Popular de este sector, en el municipio Libertador se inauguraron dos importantes obras, destinadas a la formación de la generación de relevo.

‎‎COMUNA LUISA CÁCERES DE ARISMENDI

‎Más de 500 personas de la Comuna Luisa Cáceres de Arismendi fueron beneficiadas con la apertura de la Zona de la Juventud, espacio donde se dictarán talleres de barbería, manicura, cejas, pestañas, y otras áreas que contribuyan al desarrollo e independencia económica.

‎‎Ana Pinto, vocera municipal de la Gran Misión Venezuela Joven, detalló que la estructura también servirá como una cabina para la grabación de podcast, sede para el importante movimiento social.

‎‎»No contamos con un alcalde presente, así que, esta es nuestra Sala de Autogobierno Comunal, para los Jueces de Paz; dónde impulsamos la gestión popular», acotó.

‎‎Parte de su planificación en la Agenda Concreta de Acciones (ACA), proyecta la recuperación de canchas de usos múltiples, nuevos sitios educativos para el emprendimiento en todas las comunas, esto de cara a próximas Consultas.

‎‎Es valioso mencionar que en el acto estuvo presente el secretario de Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez; director territorial del Ministerio de la Juventud, Anthony Bolívar; responsable regional de la Gran Misión Venezuela Jóven (GMVJ), Yonanthan Hernández; organizadora de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), Andreina Maluenga; representantes del Insajuv, entre otros.

‎‎COMUNA LAS 3L

‎Por su parte, el joven legislador Abdael Hernández anuncio que, durante un recorrido por la Comuna Las 3L aperturaron una Sala de Computación, favoreciendo a más de mil niños, niñas y adolescentes. Alli tienen la oportunidad de aprender sobre informatica, software, robótica, entre otros elementos de la rama.

‎»Gracias a la revolución bolivariana cuentan con este espacio, una atención directa a sus necesidades estudiantiles, que les permite desarrollar herramientas para el futuro», subrayó el parlamentario regional.

‎‎En cumplimiento a las orientaciones del presidente Constitucional Nicolás Maduro, la presidenta Encargada Delcy Rodríguez, y la gobernadora Joana Sánchez, los jóvenes se alinean a la cuarta y quinta Transformación, tanto del Plan de la Patria como el Plan de la Aragüeñidad.

La juventud prepara distintas actividades por su mes de celebración y reconocimiento, que pronto serán anunciadas.

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CIUDAD MCY

‎