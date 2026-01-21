Alcaldía de Girardot recupera vialidad en zonas estratégicas de Choroní

Dando respuesta a las solicitudes realizadas por los habitantes de la parroquia, el equipo de la alcaldía se trasladó para efectuar las labores de rehabilitación

CIUDAD MCY.- Como parte de un plan integral de recuperación de la infraestructura vial, las cuadrillas de asfaltado de la Alcaldía de Girardot se encuentran desplegadas en la parroquia costera de Choroní. Estas labores se concentran actualmente en el punto y círculo del Terminal de Pasajeros, un nodo vital para la movilidad de residentes y turistas.

Esta acción concreta, supervisada directamente por el alcalde Rafael Morales en articulación con la gobernadora Joana Sánchez y el respaldo del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, se ejecuta bajo las directrices del Ejecutivo nacional y se enmarca en el segundo vértice de Ciudades Humanas de la Ley Orgánica de las 7T.

La recuperación de la capa asfáltica en Choroní trasciende el mantenimiento estético, ya que representa un motor fundamental para el bienestar social y el dinamismo económico de la parroquia. Unas calles en óptimas condiciones facilitan el flujo de visitantes, lo cual es esencial para el sector turístico, principal fuente de ingresos de la localidad, al tiempo que mejora significativamente la seguridad vial y reduce el desgaste mecánico del transporte público y privado.

Asimismo, la optimización del área circundante al terminal permite una logística de movilidad mucho más eficiente, garantizando traslados más rápidos y cómodos para quienes conectan la costa con el resto del estado Aragua.

Con este despliegue, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la recuperación de los servicios públicos y el fortalecimiento de la infraestructura en las zonas más emblemáticas del municipio Girardot, asegurando así un entorno más seguro, digno y productivo para todos los habitantes y comerciantes de Choroní.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CORTESÍA