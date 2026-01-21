GBA brindó respuesta inmediata tras contingencia eléctrica en el municipio Libertador

Las ráfagas de viento ocurridas durante la tarde de este martes provocaron afectaciones del susministro eléctrico que fueron atendidas de forma expedita por parte del gobierno regional

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano de Aragua, liderado por la gobernadora Joana Sánchez, desplegó un operativo especial en la calle Aragua con cruce Gran Demócrata, sector La Atascosa de Palo Negro, para solventar las afectaciones eléctricas causadas por fuertes ráfagas de viento registradas durante el mediodía de este martes.

​El fenómeno natural provocó la caída de dos postes y la afectación de una tercera estructura que energizó de forma riesgosa una vivienda local. Ante la emergencia, y siguiendo directrices de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se realizó un despliegue técnico y de seguridad que permitió la sustitución de tres transformadores y la instalación de nuevos postes en tiempo récord.

Rodolfo Ramírez, Secretario General de la Segunda Transformación (Ciudades Humanas y Servicios Públicos), informó desde el lugar de los hechos —perteneciente a la Comuna Hijos e Hijas de Zamora— que el despliegue contó con la articulación perfecta de Corpoelec, bajo el mando del Gral. Carlos Ríos, Fundaragua, Vías de Aragua y empresas de telecomunicaciones.

​»Estamos dando una respuesta eficiente y eficaz. Es importante que el pueblo sepa que solo se afectó el 1% del circuito Aragua; el 90% restante opera en total normalidad. Estamos instalando postes nuevos, ya que los anteriores no resistieron al embate del viento», explicó Ramírez, subrayando el compromiso ético de la gestión de la gobernadora Sánchez.

​La comunidad del sector La Atascosa manifestó su asombro ante la rapidez de las labores. Yorman Mota, Juez de Paz de la zona, calificó la atención como una «respuesta en tiempo récord», agradeciendo al presidente Nicolás Maduro y a la gobernadora Joana Sánchez por no dejar desprotegida a la comunidad ante este evento inesperado, garantizando la estabilidad del sistema eléctrico en el marco de las 7 Transformaciones.

​Por su parte, Olga Flores, jefa de UBCH, destacó «al reportar el hecho, las autoridades se activaron de inmediato. Ya tenemos los postes y transformadores en sitio; gobernadora, cuenta con nuestro apoyo leal por su pronta respuesta».

Igualmente, Flores agradeció el despliegue de los organismos de seguridad, como la Policía de Aragua, PNB y Protección Civil Libertador, por encargarse del resguardo del perímetro, evaluación de riesgos y atención a la vivienda afectada.

