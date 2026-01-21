Distribuido gas doméstico en escuelas en FLA

Durante la jornada el personal obrero y docentes manifestaron que gracias a la distribución del GLP el Programa de Alimentación Escolar (PAE) seguirá brindando almuerzos diarios a los estudiantes de la localidad

CIUDAD MCY.- El equipo de Aragua Gas se desplegó por las escuelas del municipio Francisco Linares Alcántara con el objetivo de distribuir Gas Licuado de Petróleo (GLP), y así garantizar el óptimo funcionamiento de los comedores escolares.

Esta ruta de distribución del GLP busca que los comedores escolares cuenten con el servicio esencial para la preparación de alimentos, acción que se alinea con las orientaciones emanadas del presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

El operativo inició a tempranas horas de la mañana luego de que el equipo de trabajo de Aragua Gas se dirigió a la Unidad Educativa Nacional «Reina Barrio de Vásquez» y la Escuela Básica Nacional «Arturo Sarco Villena» donde realizó el abastecimiento de los cilindros de gas.

Durante la jornada, el personal obrero y docentes manifestaron que gracias a la distribución del GLP el Programa de Alimentación Escolar (PAE) seguirá brindando almuerzos diarios a los estudiantes de la localidad.

Cabe mencionar que, el equipo de Aragua Gas continuará desplegado por las escuelas y liceos de FLA con la misión de seguir la ruta de distribución del gas doméstico para el óptimo funcionamiento de los comedores de la comunidad estudiantil.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS| CORTESÍA