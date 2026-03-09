Alcalde Juan Carlos Sánchez ejerció su derecho al voto en la Consulta Popular

CIUDAD MCY.-El alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez, ejerció su derecho al sufragio este domingo en el Liceo Vicente Emilio Sojo, ubicado en la urbanización La Mora, durante la primera Consulta Popular Nacional del año. El mandatario local destacó que esta jornada, que coincidió con el Día Internacional de la Mujer, representó un paso fundamental en la consolidación del sistema de gobierno comunal, permitiendo que el propio pueblo organizado sea quien priorice y gestione las soluciones a sus necesidades más urgentes a través del voto directo y soberano.

«Más allá de de todo lo que se ha hablado en nuestro país, hoy Venezuela demuestra su talante democrático, su democracia real, una democracia directa y lo hace al ejercer la soberanía, no solamente eligiendo autoridades, sino participando en el desarrollo de su comunidad y su territorio», indicó el alcalde.

Sánchez ratificó que la movilización popular reafirmó la vigencia de una democracia protagónica en la que el ciudadano trascendió el rol electoral tradicional para involucrarse directamente en el desarrollo de su territorio. Al dedicar la jornada al liderazgo femenino y al Ejecutivo nacional, el alcalde aseguró que el éxito de esta consulta garantiza la transferencia inmediata de recursos hacia las comunidades, fortaleciendo la soberanía nacional desde las bases y demostrando la capacidad del poder popular para transformar su realidad social de manera eficiente y transparente.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

FOTOS:PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS