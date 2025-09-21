Alcaldía de Mariño avanza en optimización del sistema de aguas servidas

**Estas acciones se ejecutaron en beneficio directo de más de 1.200 familias que ahora cuentan con un sistema eficiente y seguro para la descarga de aguas residuales**

CIUDAD MCY.- La Alcaldía de Santiago Mariño, bajo la conducción del alcalde Carlos Guzmán, continúa fortaleciendo el sistema de saneamiento y aguas servidas en el municipio, dando respuesta oportuna a las solicitudes del pueblo a través del 1×10 del Buen Gobierno, herramienta impulsada por el presidente Nicolás Maduro y respaldada en Aragua por la gobernadora Joana Sánchez.

En los últimos días se llevaron a cabo tres importantes sustituciones de tuberías en distintos sectores de la jurisdicción, sumando un total de 194 metros lineales de colectores de aguas servidas renovados. Estas acciones se ejecutaron en beneficio directo de más de 1.200 familias mariñenses, que ahora cuentan con un sistema más eficiente y seguro para la descarga de aguas residuales.

Según el director municipal de Acueductos y Aguas Servidas, Jonathan Balza, los trabajos incluyeron la sustitución de 44 metros de tubería de 24 pulgadas en la comunidad La Providencia, atendiendo una solicitud del poder popular canalizada por el programa 1×10 del Buen Gobierno. En este sector, vecinos expresaron su satisfacción por la pronta respuesta de las autoridades, destacando la labor conjunta del alcalde Guzmán y la gobernadora Sánchez.

Asimismo, en la calle Campo Elías, diagonal al Mercado Mayorista Metropolitano, se reemplazaron 50 metros de tubería de 24 pulgadas, lo que permitió aliviar la carga de múltiples comunidades que descargan sus aguas residuales a través de este colector.

Finalmente, en la calle Mellado, Eje Centro Norte de Turmero, se sustituyeron 100 metros lineales de tubería de 10 pulgadas, acompañados de la colocación de 20 empotramientos y la instalación de 2 adicionales aprobados por el Departamento de Ingeniería Municipal. Esta obra fortalece de manera significativa el sistema de aguas servidas de la zona.

RESPUESTAS AL PUEBLO

El alcalde Carlos Guzmán subrayó que estas acciones son muestra de una gestión que trabaja de manera constante para garantizar servicios públicos de calidad. “En Mariño estamos comprometidos con dar respuestas concretas al pueblo. Cada metro de tubería que renovamos es una inversión en salud pública, en bienestar social y en la dignidad de nuestras comunidades”, reiteró.

De esta manera, la gestión municipal reafirma su compromiso con la eficiencia en la prestación de servicios públicos y con la protección de la salud de la población, manteniendo en óptimo funcionamiento los sistemas de colectores y avanzando en la mejora de la infraestructura sanitaria de Santiago Mariño

PRENSA MARIÑO | FOTOS CORTESÍA