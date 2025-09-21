Hacienda Municipal busca formalizar y regularizar espacios comerciales en casco central de Tovar

CIUDAD MCY.- Funcionarios pertenecientes a la Dirección de Hacienda Municipal, efectuaron un recorrido informativo por las paradas de transporte público, kioscos y locales turísticos ubicados en el centro de La Colonia Tovar.

Durante esta jornada se ofrecieron orientaciones clave a los comerciantes y prestadores de servicios, explicando las formalidades necesarias para la correcta constitución y regularización de sus actividades económicas.

Esta iniciativa busca fomentar el cumplimiento de la normativa legal vigente y promover una economía local más organizada y transparente.

Estas acciones forman parte del compromiso de la Alcaldía de Tovar, liderada por el alcalde Maximiliano Suárez, en articulación con la vocera del Poder Popular para la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y el Presidente Nicolás Maduro, en la búsqueda de fortalecer la organización económica del municipio, garantizando orden, inclusión e igualdad de oportunidades para todos los contribuyentes.

La Dirección de Hacienda Municipal reafirma su disposición de acompañar a los emprendedores y comerciantes en el proceso de ordenamiento, formalización y regularización, acciones que contribuyen al desarrollo sostenible de Tovar

ALCALDÍA DE TOVAR | FOTO CORTESÍA