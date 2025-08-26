Alcaldía de Mariño realiza labores de mantenimiento en la Clínica Popular Turmero

CIUDAD MCY.- La Clínica Popular Turmero, uno de los centros de salud más importantes del municipio Santiago Mariño, continúa fortaleciéndose con trabajos de mantenimiento integral que garantizan su óptimo funcionamiento para la atención de la población. Así lo dio a conocer la directora del centro de salud, doctora Lismary Martínez.

Estas labores se desarrollan gracias a la gestión del alcalde Carlos Guzmán, con el respaldo de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y del presidente Nicolás Maduro, en el contexto del Plan de la Aragüeñidad y del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones, particularmente en la Cuarta Transformación vinculada a la salud, protección y desarrollo social.

Atención a más de 46 mil personas

Al respecto, la directora de la Clínica Popular Turmero, expresó su agradecimiento a las autoridades municipales, regionales y nacionales por la jornada fitosanitaria que formó parte de este mantenimiento integral. La actividad incluyó poda de árboles, alumbrado en áreas externas y revisión de tuberías, con lo cual se benefician directamente más de 46 mil 900 habitantes del municipio, además de pacientes provenientes de localidades vecinas de Aragua.

“Gracias al presidente Nicolás Maduro, a nuestra gobernadora Joana Sánchez y por supuesto a nuestro alcalde Carlos Guzmán, se logró esta jornada de mantenimiento que impacta positivamente en nuestra institución y en toda la población que recibe atención médica en este centro de salud”, manifestó la doctora Martínez, quien también aprovechó la oportunidad para resaltar la eficiente labor de los trabajadores de los Servicios Públicos de Mariño (Serpumar).

Reparaciones complementarias

Asimismo, el director de Vialidad de Santiago Mariño, Luis Verenzuela, informó que se ejecutaron reparaciones adicionales, entre ellas el arreglo del bastidor del estacionamiento destinado al personal médico y la instalación de una puerta en el cuarto de disposición de desechos sólidos, garantizando un manejo adecuado de estos residuos.

“Estas acciones, impulsadas por el alcalde Carlos Guzmán y con el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez, contribuyen a mejorar el funcionamiento de este importante centro de salud”, señaló Verenzuela.

Gestión comprometida con la salud

El alcalde Carlos Guzmán ha hecho de la atención social y la recuperación de los espacios de salud una prioridad en Santiago Mariño, trabajando de manera articulada con los distintos niveles de gobierno. Esta visión responde al compromiso de garantizar condiciones dignas y seguras tanto para el personal médico como para los pacientes, consolidando a la Clínica Popular Turmero como un pilar en la atención sanitaria de la región.

CIUDAD MCY | PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO