Alcaldía de Mariño rehabilitó pozo de agua en la comunidad Anca

CUIDAD MCY.-En un despliegue de eficiencia y compromiso, impulsado por el alcalde de Santiago Mariño, Carlos Guzmán, junto al Poder Popular organizado, se logró la rehabilitación del pozo de agua que abastece a cinco comunidades del sector Anca, en la comuna La Trinidad-19 de abril.

Es importante señalar que la respuesta fue inmediata gracias al respaldo del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, a través del cual la comunidad reportó la solicitud.

En ese sentido, Guzmán detalló que el equipo de trabajo estuvo encabezado por ingenieros, tutores y personal de apoyo, destacando la presencia del secretario regional para la Optimización de los Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, y del tutor comunal Eduardo Toro, entre otros líderes comunitarios.

La primera autoridad municipal señaló que la reactivación del sistema hídrico se logró en un plazo récord de tres días, demostrando que el éxito de la jornada subraya el compromiso de fortalecer los servicios esenciales de la municipalidad a través de las salas de autogobierno comunal.

Estas acciones, coordinadas entre el Poder Popular y los entes gubernamentales, garantizan la resolución eficiente de los problemas que afectan la calidad de vida de cada vecino y vecina.

El gobernante local concluyó que este logro fue posible gracias al apoyo y las directrices emitidas por el presidente Nicolás Maduro, así como a los lineamientos de la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, garantizando soluciones concretas en toda la entidad.

