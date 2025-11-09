Filven 2025 capitulo Aragua llegará a Maracay

La jornada ofrecerá a los visitantes un espacio para disfrutar de una amplia gama de actividades literarias, artísticas y académicas

Con el objetivo de promover la cultura y la lectura en la región, Maracay será sede de la Feria Internacional del Libro Venezuela, Aragua 2025 (Filven), que obsequiará una grata experiencia a los amantes de la literatura.

La información se conoció a través de una rueda de prensa encabezada por el secretario de Cultura, Nicolás González quién subrayó que la jornada pautada para los días 14, 15 y 16 de noviembre, está enmarcada a la segunda fase del Plan Aragua es Cultura.

Asimismo indicó que la actividad se desarrollará en los espacios del Antiguo Hotel Jardín y ofrecerá una amplia gama de actividades literarias, artísticas y académicas para el disfrute del público.

“En este evento tendremos una variedad de expositores nacionales que presentarán una variedad de libros para que los lectores puedan adentrarse a la historia, cultura y ciencia, además en este evento tendremos un sinfín de actividades que disfrutará todo el público presente, así que todos están invitados”, manifestó González.

De igual manera, el secretario de Cultura señaló que la Filven Aragua 2025 será el espacio propicio para que lectores, escritores y editores se reúnan, interactúen y compartan ideas.

Cabe resaltar que el evento literario además de avivar la cultura, busca impulsar estrategias para la promoción de la lectura en la juventud y homenajeará a importantes figuras de la literatura venezolana.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | REFERENCIAL