Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Sistema Público Nacional de Salud garantiza Jornada de Atención a jóvenes aragüeños

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Nov 9, 2025

CUIDAD MCY.-Con el objetivo de garantizar bienestar y salud gratuita al futuro de la Patria, se realizó una nueva Jornada ‘Soy Saludable’ en el municipio Santos Michelena, estado Aragua, en el marco de la Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ).

En las instalaciones de la U.E.N. Sergio Medina, se llevó a cabo la atención con servicios de medicina general, fisiatría, podología, ginecología y obstetricia, planificación familiar y consulta de odontología, donde se atendieron 210 personas.

Asimismo, los jóvenes contaron con atención odontológica, tales cómo; extracciones, limpiezas, exodoncias, tartrectomías; además se entregaron medicamentos, anticonceptivos orales, kit de embarazadas.

En la jornada, los asistentes entre 12 y 35 años, recibieron más de 2 mil beneficios integrales, para un total de 12 mil 300 unidosis dispensadas; también se realizó terapias de lenguaje y sesiones educativas sobre la salud sexual y reproductiva.

Dicha jornada forma parte de los lineamientos emanados del Presidente Nicolás Maduro, articulados por la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, impulsados por la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez conjuntamente con la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, de mejorar la calidad de vida del pueblo, sobre todo la de los jóvenes que son el futuro de la Patria.

PRENSA CORPOSALUD | FOTOS: PRENSA CORPOSALUD

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

Alcaldía de Mariño rehabilitó pozo de agua en la comunidad Anca

9 de noviembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Sistema Público Nacional de Salud garantiza Jornada de Atención a jóvenes aragüeños

9 de noviembre de 2025 Milexis Pino
Deportes

Aragua vapuleó a Zulia y se consolida en la cima

8 de noviembre de 2025 Ylai Olmos
Aragua

Gobernadora Joana Sánchez acompañó 5ta edición del «Mascotazo»

8 de noviembre de 2025 Milexis Pino