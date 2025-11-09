Sistema Público Nacional de Salud garantiza Jornada de Atención a jóvenes aragüeños

CUIDAD MCY.-Con el objetivo de garantizar bienestar y salud gratuita al futuro de la Patria, se realizó una nueva Jornada ‘Soy Saludable’ en el municipio Santos Michelena, estado Aragua, en el marco de la Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ).

En las instalaciones de la U.E.N. Sergio Medina, se llevó a cabo la atención con servicios de medicina general, fisiatría, podología, ginecología y obstetricia, planificación familiar y consulta de odontología, donde se atendieron 210 personas.

Asimismo, los jóvenes contaron con atención odontológica, tales cómo; extracciones, limpiezas, exodoncias, tartrectomías; además se entregaron medicamentos, anticonceptivos orales, kit de embarazadas.

En la jornada, los asistentes entre 12 y 35 años, recibieron más de 2 mil beneficios integrales, para un total de 12 mil 300 unidosis dispensadas; también se realizó terapias de lenguaje y sesiones educativas sobre la salud sexual y reproductiva.

Dicha jornada forma parte de los lineamientos emanados del Presidente Nicolás Maduro, articulados por la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, impulsados por la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez conjuntamente con la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, de mejorar la calidad de vida del pueblo, sobre todo la de los jóvenes que son el futuro de la Patria.

PRENSA CORPOSALUD | FOTOS: PRENSA CORPOSALUD