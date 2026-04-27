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Aragua

Atienden puntos priorizados de la avenida Casanova Godoy

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PorBeatriz Guilarte

Abr 27, 2026

El operativo permitió mejorar condiciones operativas de la vía mediante acciones coordinadas entre entes regionales

CIUDAD MCY.- En atención a los planes de mantenimiento permanente de la infraestructura urbana, se ejecutaron trabajos de acondicionamiento en la avenida Casanova Godoy, con la participación de las cuadrillas de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua) y Vías de Aragua.

Durante la jornada se realizaron labores dirigidas a la recuperación de espacios y al control del crecimiento vegetal, así como la recolección de residuos, acciones que permiten preservar la funcionalidad de esta vía estratégica.

En el desarrollo de estas acciones estuvieron presente el presidente de Fundaragua, Edison Gutiérrez y el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, quienes supervisaron el avance de las labores ejecutadas por las cuadrillas desplegadas en el lugar.

Los trabajos abarcaron distintos tramos de la arteria vial, permitiendo atender puntos específicos que requerían intervención, con el fin de mejorar las condiciones generales del entorno y garantizar su adecuado uso por parte de conductores y peatones.

Con estas iniciativas, los entes responsables consolidan una agenda de trabajo enfocada en la conservación de espacios públicos y el fortalecimiento de entornos adecuados para la ciudadanía, mediante acciones sostenidas que contribuyen al orden y mantenimiento de la infraestructura urbana en el estado.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA

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Por Beatriz Guilarte

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