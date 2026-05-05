UEP “Jesús Cautivo” celebró su 40° aniversario de legado y arte

La historia de una institución educativa se escribe también en los pasos de baile, en la sonrisa de sus estudiantes y en la memoria compartida de quienes han caminado sus pasillos por generaciones
CIUDAD MCY.- Este mes de mayo la Unidad Educativa Privada «Jesús Cautivo», ubicada en la comunidad La Coromoto, celebra 40 años de trayectoria formando ciudadanos. El jubileo será el próximo sábado 9 de mayo, en el Teatro Ateneo de Maracay a partir de las 9:00 de la mañana, para recibir un espectáculo donde la inocencia y el talento se darán la mano.
La institución ha organizado la elección de la Novia y Mininovia del colegio, evento que reúne a 11 participantes, con edades comprendidas entre 6 y 15 años, desde primer grado hasta quinto año.
Para Jocelyn Ostos, maestra de danza y organizadora del evento, esta elección es mucho más que un certamen de belleza; es una puesta en escena de la identidad institucional.
»Son 40 años de trayectoria; no cualquiera llega a esta meta. Nuestra intención es continuar con este legado y esta enseñanza. Esto no sería factible ni reconocido sin todos esos niños que han pasado por nuestra institución y los que hoy se encuentran aquí. Ellos son nuestra razón de ser», expresó con entusiasmo Ostos.
El certamen, contará con la participación de la agrupación «Danzas Jesús Cautivo», con la idea de resaltar la elegancia de las candidatas y la formación cultural que el plantel ha defendido como eje fundamental de su pedagogía.
Lo que hace especial este 40° aniversario es la conexión intergeneracional. El jurado calificador estará integrado, en gran parte, por exalumnos de la institución que hoy son profesionales exitosos, regresando a su «casa» para evaluar a las nuevas generaciones que ocupan las mismas aulas que ellos alguna vez habitaron.
»Es emocionante ver cómo el ciclo se completa. Muchos de nuestros exalumnos y exprofesores, quienes también han dejado su huella aquí, se han involucrado activamente para apoyarnos en estas actividades», destacó la organizadora.
La celebración del «Jesús Cautivo» se extenderá a lo largo del mes, con una serie de eventos diseñados para fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad. La institución también llevará a cabo la tradicional misa de aniversario en la Iglesia La Coromoto, además de un desfile y diversas sorpresas que prometen inundar las calles de Maracay con el orgullo de cuatro décadas de historia.
REINA BETANCOURT I CIUDAD MCY
FOTOS: ELIMAR PÉREZ