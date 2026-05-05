UEP “Jesús Cautivo” celebró su 40° aniversario de legado y arte

La historia de una institución educativa se escribe también en los pasos de baile, en la sonrisa de sus estudiantes y en la memoria compartida de quienes han caminado sus pasillos por generaciones

CIUDAD MCY.- Este mes de mayo la Unidad Educativa Privada «Jesús Cautivo», ubicada en la comunidad La Coromoto, celebra 40 años de trayectoria formando ciudadanos. ​El jubileo será el próximo sábado 9 de mayo, en el Teatro Ateneo de Maracay a partir de las 9:00 de la mañana, para recibir un espectáculo donde la inocencia y el talento se darán la mano.

La institución ha organizado la elección de la Novia y Mininovia del colegio, evento que reúne a 11 participantes, con edades comprendidas entre 6 y 15 años, desde primer grado hasta quinto año.

​Para Jocelyn Ostos, maestra de danza y organizadora del evento, esta elección es mucho más que un certamen de belleza; es una puesta en escena de la identidad institucional.

​»Son 40 años de trayectoria; no cualquiera llega a esta meta. Nuestra intención es continuar con este legado y esta enseñanza. Esto no sería factible ni reconocido sin todos esos niños que han pasado por nuestra institución y los que hoy se encuentran aquí. Ellos son nuestra razón de ser», expresó con entusiasmo Ostos.

​El certamen, contará con la participación de la agrupación «Danzas Jesús Cautivo», con la idea de resaltar la elegancia de las candidatas y la formación cultural que el plantel ha defendido como eje fundamental de su pedagogía.

​Lo que hace especial este 40° aniversario es la conexión intergeneracional. El jurado calificador estará integrado, en gran parte, por exalumnos de la institución que hoy son profesionales exitosos, regresando a su «casa» para evaluar a las nuevas generaciones que ocupan las mismas aulas que ellos alguna vez habitaron.

​»Es emocionante ver cómo el ciclo se completa. Muchos de nuestros exalumnos y exprofesores, quienes también han dejado su huella aquí, se han involucrado activamente para apoyarnos en estas actividades», destacó la organizadora.

​La celebración del «Jesús Cautivo» se extenderá a lo largo del mes, con una serie de eventos diseñados para fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad. La institución también llevará a cabo la tradicional misa de aniversario en la Iglesia La Coromoto, además de un desfile y diversas sorpresas que prometen inundar las calles de Maracay con el orgullo de cuatro décadas de historia.

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REINA BETANCOURT I CIUDAD MCY

FOTOS: ELIMAR PÉREZ

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