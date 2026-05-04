Alcaldía de Tovar impulsa recuperación de escuela rural en Peonias-Maya

CIUDAD MCY.- Gracias a las políticas de atención territorial impulsadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, se desarrolló un despliegue de gobierno de calle en la comunidad de Peonias-Maya, encabezado por el alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, junto al secretario de la 4ta Transformación en la localidad, Luis Sekou Morillo, y parte del Ejecutivo municipal.

La jornada se realizó en la escuela ubicada en esta comunidad rural, situada a 17 kilómetros del casco central del municipio, donde fueron entregados materiales destinados a la culminación y adecuación de la infraestructura educativa, proyecto edificado en el año 2014.

Durante la actividad se hizo entrega de bloques, cemento, pintura, mangueras, láminas de zinc y dos juegos de baño, insumos que permitirán avanzar en la recuperación de este espacio orientado a fortalecer las condiciones de formación de la comunidad estudiantil y docente del sector.

La necesidad de rehabilitar esta institución cobra importancia debido a que actualmente niños, niñas y adolescentes de la zona deben recorrer aproximadamente 2 horas y media de camino desde el casco central hasta la escuela de Las Peonias para poder asistir diariamente a clases.

Como parte del despliegue social también fueron entregados cotillones a los niños y niñas de la comunidad, además de realizarse jornadas de atención médica dirigidas a la población infantil y juvenil del sector.

Asimismo, durante la actividad fueron atendidos casos vulnerables mediante la entrega de láminas de zinc y cemento a los ciudadanos Angélica Negrín, Anni Fher y Simón Carrillo, como parte de las acciones sociales orientadas a brindar apoyo directo a familias de la comunidad.

Desde la gestión municipal destacaron que estas jornadas de gobierno de calle buscan fortalecer la atención directa en las zonas rurales del municipio, llevando soluciones y acompañamiento a comunidades que requieren respaldo en materia social, educativa e infraestructura.

PRENSA TOVAR

FOTOS: CORTESÍA