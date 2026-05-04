UEN Luis Augusto Machado Cisneros dijo: “No al maltrato infantil”

CIUDAD MCY.- Con motivo de haberse conmemorado el pasado 25 de abril el Día Internacional contra la violencia infantil, desde el Sistema de Protección del Derecho del Niño, Niña y Adolescente en el municipio José Félix Ribas, se realizó una jornada concientizadora, dirigida a los estudiantes, padres y representantes, así como docentes y personal obrero y administrativo, de la Unidad Nacional Luis Augusto Machado Cisneros.

Dairy Vásquez, presidenta del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente en Ribas, indicó que este tipo de actividades es con la finalidad de garantizar los derechos del infante y adolescente a una vida libre de violencia, desde la concientización.

“Desde el sistema y consejo de protección, hemos estado visitando diferentes instituciones educativas en trabajo conjunto con las autoridades educativas y del Gobierno Bolivariano de Ribas. Es importante que los niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos y estos sean vulnerados”, indicó.

Por su parte, Wilmer Bracho, director del plantel, agradeció a las autoridades por la emotiva actividad. Destacó la importancia de mantener y desarrollar políticas de conciencia sobre el maltrato infantil en pro de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.

PRENSA RIBAS

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