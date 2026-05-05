En la jornada los habitantes realizaron rituales de fe ,pagos de promesas y cantos de agradecimiento

CIUDAD MCY.- Como parte de sus tradiciones centenarias, el pueblo de Chuao celebró el Velorio de la Cruz de Mayo, una festividad que fusiona la espiritualidad con las raíces afrovenezolanas de la costa aragüeña.

​El evento marcó formalmente el inicio de la temporada de lluvias y se convirtió en el epicentro de la devoción local.

Al ritmo del tambor y bajo la entonación de cantos de fulía, los habitantes rindieron tributo a la Cruz como símbolo de protección para la agricultura.

​En la jornada los habitantes realizaron rituales de fe , pagos de promesas y cantos de agradecimiento.

​Esta celebración reafirma el compromiso de la comunidad de Chuao con su patrimonio, asegurando la continuidad de una tradición que vincula el ciclo natural con la esperanza de un año próspero.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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