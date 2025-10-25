Asodiam impulsa concienciación contra el Cáncer de Mama en el Mes Rosa

El Mes Rosa está cargando de múltiples actividades en torno al tema del cáncer de mama, y Asodiam es uno de los principales protagonistas en estas acciones de bienestar

CIUDAD MCY.-Alineados con el mes dedicado a la sensibilización contra el Cáncer de Mama, la organización Asociación para el Diagnóstico y Medicina del estado Aragua (Asodiam) llevó a cabo un importante foro informativo en el auditorio de su sede, con la finalidad de educar e incrementar la conciencia ciudadana sobre las estrategias de prevención y la detección temprana de esta patología.

La jornada congregó a una notable representación de un cuerpo de especialistas, que ofrecieron una visión integral sobre los múltiples aspectos relacionados con el cáncer de mama, cubriendo tanto la dimensión clínica como la de apoyo emocional. El panel de expertos estuvo integrado por el mastólogo Ronald Rodríguez, la radióloga Carmen González y la psicóloga Sasha Madero.

Durante el encuentro se discutieron puntos vitales para el manejo de la enfermedad tales como, la relevancia del autoexamen mamario, la necesidad de realizar estudios de diagnóstico por imágenes y el manejo del impacto psicológico que conlleva la patología.

Entre las ponencias destacaron «S.O.S Mujer», presentada por la Sasha Madero; «La Importancia del Diagnóstico por Imágenes en la Detección Precoz del Cáncer de Mama», a cargo de la Carmen González; y la intervención del Ronald Rodríguez, quien ofreció su «Conversatorio sobre el Cáncer de Mama».

A propósito de la actividad, Carmen González, comentó que ha observado como cada año se suma una mayor cantidad de audiencia a todas las actividades que realizan los miembros de la comunidad de salud y han tenido una mejor receptividad, «de verdad que me siento bastante orgullosa porque creo que el mensaje está llegando a la comunidad» dijo.

En el mismo contexto, el doctor Ronald Rodríguez destacó la importancia de ir más allá de tocarse y asistir regularmente a un chequeo, “Sí una mujer se da cuenta que tiene un bulto anómalo en las glándulas mamarias, este mismo ya tienen un tiempo determinado habitando el organismo, por ello es importante este tipo de charlas de concientización para que acudan al médico por costumbre”, mencionó Rodríguez.

Con esta iniciativa, Asodiam insta enérgicamente a la comunidad a involucrarse de manera proactiva en las campañas de despistaje y a buscar siempre la orientación de profesionales de la salud debidamente cualificados.

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA