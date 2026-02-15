Alcaldía de Urdaneta desplegó Operativo de Seguridad Carnavales Felices y Seguros 2026

CIUDAD MCY.-En el marco del dispositivo nacional “Carnavales Felices y Seguros 2026”, el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, encabezó un despliegue integral en todo el territorio de la jurisdicción, con el firme propósito de supervisar cada detalle que garantice el bienestar de propios y visitantes durante el asueto.

Cumpliendo con las instrucciones de la Presidenta encargada de la República Delcy Rodríguez, el buegomaestre informó que el despliegue cuenta con un equipo multidisciplinario enfocado en el sano esparcimiento, la seguridad vial y la atención ciudadana en los principales puntos recreativos del Sur de Aragua.

«Estamos desplegados en cada rincón de nuestro municipio Urdaneta, verificando que nuestras familias cuenten con todas las condiciones de seguridad necesarias. Nuestra prioridad es que el pueblo disfrute en paz y con total tranquilidad», afirmó el alcalde Melo durante el recorrido de supervisión.

Aseguró que bajo la guía de Joana Sánchez, vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, el operativo en Urdaneta se ejecutó en perfecta unión cívico-militar-policial, integrando a los cuerpos de seguridad ciudadana y de prevención, así como al Poder Popular organizado, con el fin de consolidar la 3ra Transformación del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad.

«Esta articulación permitirá una cobertura efectiva en las zonas rurales y urbanas del municipio, asegurando que las tradiciones carnestolendas se desarrollen bajo los principios de convivencia y respeto», destacó la máxima autoridad local.

Por último, el alcalde Melo hizo un llamado especial a la conciencia ciudadana, recordando que «la prevención es la clave para disfrutar en paz». Instó a los conductores a respetar las normas de tránsito y a las familias a hacer uso responsable de los espacios públicos recuperados por la gestión municipal.

Prensa GBA

Fotos: cortesía