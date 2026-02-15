Revenga celebró jornada colectiva de Matrimonio Civil

CIUDAD MCY.- Los espacios de la Casa de la Cultura «Poeta Pedro R. Buznego», ubicada en El Consejo, se convirtieron en escenario de una jornada colectiva de Matrimonio Civil, en la que once parejas formalizaron su unión, en el marco de la conmemoración del Día del Amor y la Amistad.

La actividad se desarrolló en un ambiente festivo y familiar, con una decoración especialmente preparada para la ocasión. El registrador civil, Alexander Valera, fue el encargado de conducir el acto oficial, llamando a cada pareja para dar cumplimiento al protocolo legal y sellar un momento inolvidable en sus vidas.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde Daniel Perdomo, la concejala Maiba Martínez, el presidente de Cincatesa, José López; y la coordinadora del CNE en Revenga, Katiuska Rodríguez.

Durante el evento, el alcalde Perdomo dirigió emotivas palabras a los contrayentes y sus familiares, resaltando la importancia de la unión familiar y los valores que fortalecen la convivencia en el hogar.

Posteriormente, se realizó un brindis en honor a las nuevas familias, donde el mandatario local expresó: “Brindamos en nombre de ustedes mujeres y hombres, salud en nombre de ustedes y que permanezcan siempre juntos”.

La celebración estuvo acompañada por la interpretación musical de Javier Díaz, quien aportó un toque artístico a la jornada.

Finalmente, los asistentes compartieron un brindis y un momento de confraternidad, reafirmando el ambiente de unión y alegría que caracterizó la actividad.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTO: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA