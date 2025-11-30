Museo CANTV será un espacio para rescatar las tradiciones linarenses

CUIDAD MCY.-Con el objetivo de recuperar espacios históricos y fortalecer la identidad cultural del municipio, avanzan con buen ritmo los trabajos de rehabilitación del Museo CANTV, un ícono patrimonial que se convertirá en epicentro de educación, turismo y tradiciones linarenses.

La obra se enmarca en el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), específicamente en la Segunda Transformación (2T): Servicios Públicos e Infraestructura, bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua Joana Sánchez, y la supervisión directa del alcalde Víctor Bravo.

RECUPERACIÓN DE UN PATRIMONIO HISTÓRICO

El alcalde Bravo, quien se mantiene en constante monitoreo de las labores ejecutadas por las cuadrillas de la Alcaldía, recordó que el museo estuvo abandonado por más de una década:

“Este espacio estuvo abandonado aproximadamente entre 10 a 12 años. Hoy seguimos avanzando con jornadas de limpieza, empastado de la fachada y pintura interna para ir poco a poco reacondicionando nuestro museo”.

El Museo CANTV, fundado en 1928, es reconocido por haber sido el lugar donde en 1931 se realizó la primera llamada internacional de Venezuela hacia Berlín, lo que lo convierte en un patrimonio histórico y cultural de gran relevancia para el país.

ESPACIO PARA LA CULTURA Y LAS TRADICIONES

La rehabilitación permitirá que el museo se transforme en un centro de formación y encuentro comunitario. Se proyecta la creación de escuelas de teatro y danza, así como actividades que rescaten las tradiciones locales, fomentando la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social.

“Aquí se planea establecer espacios donde la comunidad participe, disfrute y construya un mejor municipio y sociedad”, subrayó el alcalde.

IDENTIDAD Y FUTURO

Con esta obra, Francisco Linares Alcántara no solo recupera un espacio histórico, sino que abre las puertas a un futuro donde la educación, la cultura y las tradiciones se convierten en pilares para el desarrollo integral de la comunidad.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS| CIUDAD MCY