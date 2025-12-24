Alí Sánchez firma contrato de Ligas Menores con Yankees

CIUDAD MCY.- Los Yankees de Nueva York ajustan su estructura organizacional con movimientos puntuales que buscan fortalecer áreas clave del roster. En ese contexto, la franquicia llegó a un acuerdo de ligas menores con el receptor Alí Sánchez, según informó Gary Phillips. Se trata de una incorporación de bajo riesgo que apunta a sumar profundidad y experiencia en una posición siempre sensible dentro de la organización.

Sánchez, de 28 años, cuenta con recorrido en las Grandes Ligas y ha participado en 50 juegos al más alto nivel. Aunque su producción ofensiva ha sido limitada, con un OPS vitalicio de .454, su valor defensivo ha sido un aspecto destacado a lo largo de su carrera, reflejado en un valor de carreras de fildeo positivo (+3), un registro respetable para un receptor con tiempo intermitente en MLB.

Para los Yankees, este tipo de firmas responde a una lógica clara: asegurar alternativas confiables detrás del plato a lo largo de la temporada. El desgaste físico de la receptoría obliga a las organizaciones a contar con opciones preparadas tanto en Triple A como en niveles inferiores, y Sánchez encaja en ese perfil por su conocimiento del juego y manejo del pitcheo.

Más allá de los números ofensivos, el receptor se ha ganado reputación por su trabajo defensivo, su capacidad para bloquear lanzamientos y su relación con los lanzadores. Esas cualidades suelen pesar en decisiones internas, especialmente en un equipo que prioriza la estabilidad del cuerpo de pitcheo y la preparación táctica de sus receptores.

El contrato de MiLB le permitirá a Sánchez competir por oportunidades dentro del sistema, ya sea como respaldo inmediato en caso de lesiones o como mentor para receptores más jóvenes. Además, su experiencia previa en MLB le da una ventaja en la adaptación a distintos roles según las necesidades del equipo.

Este movimiento no altera los planes principales del club, pero sí refuerza la profundidad organizacional, un factor clave en temporadas largas y exigentes. Para los Yankees, sumar a Ali Sánchez es una apuesta discreta pero estratégica, orientada a mantener solidez en una posición fundamental y asegurar cobertura ante cualquier escenario.

