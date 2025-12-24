Willson Contreras es cambiado a Medias Rojas de Boston

CIUDAD MCY.- La larga búsqueda de un bate por parte del jefe del departamento de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, Craig Breslow, le permitió conseguir al sólido veterano primera base venezolano Willson Contreras y dinero en efectivo en un cambio con los Cardenales, anunciaron ambos equipos de forma oficial el lunes.

Boston envió un paquete de lanzadores jóvenes a San Luis, encabezado por el derecho Hunter Dobbins, quien tuvo una sólida primera pasantía en las Mayores (13 presentaciones, 11 aperturas) en el 2025, con marca de 4-1 y 4.13 de efectividad antes de que un desgarro del ligamento cruzado anterior derecho pusiera fin a su temporada. Además, el lanzador derecho venezolano Yhoiker Fajardo y el también diestro Blake Aita se dirigen a San Luis.

DETALLES DEL CAMBIO

Medias Rojas reciben: 1B Willson Contreras, dinero en efectivo.

1B Willson Contreras, dinero en efectivo. Cardenales reciben: lanzadores derechos Hunter Dobbins, Yhoiker Fajardo (era el prospecto número 23 de Boston en las clasificaciones de MLB Pipeline) y Blake Aita.

Una fuente le dijo a Mark Feinsand de MLB.com que los Cardenales enviarán US$8 millones para cubrir parte del acuerdo por US$82.5 millones que Contreras firmó con San Luis antes de la temporada del 2023.

Contreras se convirtió en la segunda adquisición de Breslow este invierno en renunciar a una cláusula completa de no cambio para pasar de los Cardenales a los Medias Rojas. El veterano abridor derecho Sonny Gray lo hizo el mes pasado.

Contreras, de 33 años, tiene pautado ganar US$18.0 millones en el 2026 y US$18.5 millones en el 2027. Hay una opción del club por US$17.5 millones para el 2028 que incluye una cláusula de rescisión de US$5 millones si no es ejercida.

Si bien la adición de Contreras ayuda a fortalecer la alineación de Boston y aporta equilibrio a un grupo de bateo que se ha inclinado hacia la izquierda en años recientes, Breslow seguirá en busca de más ofensiva esta temporada muerta.

Contreras ha jugado 1,078 juegos en su carrera, con una línea ofensiva de .258/.352/.459 con 172 jonrones y 548 carreras impulsadas. Ha ido tres veces al Juego de Estrellas, más recientemente en el 2022, cuando estaba con los Cachorros.

