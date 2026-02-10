La reunión permitió identificar espacios estratégicos que requieren recuperación inmediata, los cuales se convertirán en los puntos de interés de esta nueva red turística que busca elevar el perfil de la parroquia Los Tacariguas del municipio Girardot.

CIUDAD MCY.- En un encuentro colmado de compromiso y trabajo, las autoridades regionales y el Poder Popular se dieron cita en la Sala de Autogobierno comunal Los Tacariguas del municipio Girardot con el propósito de dar marcha al programa Comuna Turística. Esta iniciativa, alineada con las políticas del Ministerio de Turismo y la Primera Transformación Económica (1T), impulsada por el Gobierno nacional y la gobernadora Joana Sánchez, en aras de convertir la historia y el paisaje local en el motor financiero de la comunidad.

​La jornada estuvo encabezada por la Secretaria de Turismo de Aragua, Vicmar Olmos, y la Directora General del Aeropuerto Tacarigua, Caryl Bertho. Ambas funcionarias recorrieron la parroquia, no solo para inspeccionar infraestructura, sino para escuchar la voz de quienes habitan el destino.

​»Hemos mantenido un diálogo directo con los vecinos. No venimos a imponer una visión, sino a construir una ruta clara del turismo comunitario basada en sus propuestas», afirmó Olmos durante el abordaje.

​​Un elemento diferenciador de este programa es el énfasis en la identidad. El diagnóstico participativo no solo incluyó a las autoridades políticas, sino a los cronistas comunales y voceros turísticos. Su misión será proyectar la historia local y la belleza natural del territorio, asegurando que el desarrollo económico no borre las raíces de la comunidad.

​Las acciones concretas de este despliegue motivaron la realización de un diagnóstico participativo, que permitió la identificación de nudos críticos y potencialidades del sector, la planificación de mejoras en sitios de interés histórico y recreativo y la integración de los Jueces de Paz para garantizar la seguridad y convivencia en el territorio turístico.

​UN ESFUERZO COLECTIVO POR LA ESTABILIDAD

​Para los representantes de la Sala de Autogobierno de la parroquia Los Tacariguas, este despliegue representa una oportunidad de mejorar las condiciones de vida y de trabajo. La presencia de las fuerzas vivas y las autoridades del Aeropuerto refuerza la interconectividad que se busca para el estado Aragua.

​El encuentro también sirvió como escenario para la reafirmación política. Los líderes comunales expresaron su respaldo al gobierno revolucionario, destacando que estas acciones diarias de gestión son el camino para fortalecer la soberanía nacional. En sus intervenciones, los voceros alzaron la voz para exigir la estabilidad del proyecto país liderado por el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores.

​​La visita a la Comuna Los Tacariguas permitió detectar la importancia de proporcionar herramientas de empoderamiento popular. Con el compromiso sellado entre el Gobierno Regional y la Sala de Autogobierno, Aragua se posiciona como vanguardia en el modelo de gestión comunal, donde el pueblo es el dueño de su destino y de su belleza.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESÍA