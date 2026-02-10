Protección Civil Aragua afina motores para el simulacro internacional «Caribe Wave 2026»

El estado Aragua se proyecta listo para enfrentar el desafío activando las rutas de evacuación despejadas y los sistemas de alerta bajo lupa, la entidad reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana

CIUDAD MCY.- Bajo la premisa de que «la prevención no es un simulacro, sino una forma de vida», el estado Aragua ha iniciado un despliegue estratégico en su eje costero. Con la mirada puesta en el próximo 19 de marzo, fecha fijada para el ejercicio internacional de tsunami Caribe Wave 2026, los equipos de Protección Civil y los cuerpos de seguridad ciudadana intensifican las labores de adiestramiento y logística. Esta jornada, avalada por la Unesco, busca garantizar que cada habitante de Ocumare de la Costa, Choroní y Turiamo sepa exactamente qué hacer cuando el mar dicte la pauta.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), confirmó la participación activa de la nación en este evento que reúne a 48 países y territorios del Caribe. El organismo, adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, destacó que este ejercicio anual se organiza bajo los parámetros de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).

Desde el año 2011, Venezuela ha mantenido una participación ininterrumpida, fortaleciendo el Sistema de Alerta de Tsunami a lo largo de sus costas. «Únete al simulacro… este ejercicio busca crear conciencia en la población sobre la amenaza de tsunami en el Caribe, incluyendo a Venezuela», exhortó Funvisis a través de sus canales oficiales.

TRES PILARES PARA LA SUPERVIVENCIA

En Aragua, los funcionarios de Protección Civil se encuentran desplegados en el territorio revisando los Sistemas de Alerta Temprana (SAT), cuya operatividad es vital para ganar segundos valiosos frente a una emergencia real. El despliegue técnico actual se concentra en tres pilares fundamentales: el Sistema de Alerta que permite realizar una verificación minuciosa de sirenas y canales de comunicación radial. Tiempos de Respuesta, que incluyen la optimización del despliegue de equipos de rescate desde el aviso inicial y los Protocolos de Desalojo, donde se hace una validación y despeje de las rutas de evacuación en zonas de alta vulnerabilidad.

CHORONÍ, OCUMARE Y TURIAMO: EPICENTROS DE RESILIENCIA

El éxito del Caribe Wave 2026 en la entidad no reside únicamente en el movimiento de patrullas y ambulancias, sino en la educación de la comunidad. En Turiamo y Ocumare de la Costa, los cronómetros ya están en marcha. Se están señalizando nuevamente las «zonas seguras» y se dictan charlas informativas para que tanto prestadores de servicios turísticos como residentes identifiquen las señales naturales de un evento adverso.

«Estamos afinando los últimos detalles técnicos para evaluar cómo nos comunicamos bajo presión. La meta es que el eje costero de Aragua sea un modelo de resiliencia», comentaron representantes de Protección Civil.

UNA CULTURA QUE SALVA VIDAS

​A diferencia de ediciones anteriores, la versión 2026 pone especial énfasis en la comunicación interinstitucional. La sincronía entre los cuerpos de seguridad y las comunidades organizadas permitirá medir la capacidad de Aragua para actuar de forma autónoma y eficaz. Los expertos coinciden en que, si bien la infraestructura técnica es crucial, es el conocimiento del ciudadano común lo que realmente salva vidas en el momento del impacto.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA