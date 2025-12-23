AN aprobó proyecto de Ley de libertades de navegación, comercio y contra la piratería

“Este pueblo de Venezuela, con parsimonia, con decencia, con dignidad, va a responder a todas las agresiones y va a vencer, no tengan duda de eso”, expuso el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, tras someter a votación aprobatoria el proyecto de Ley, y ordenar su remisión a la consulta correspondiente, la cual exhortó a realizar con premura.

El contenido de la ley fue presentada en la sesión extraordinaria de este lunes, por el diputado Giuseppe Alessandrell, quien explicó que la normativa busca proteger las relaciones comerciales del país, proteger a los venezolanos de las acciones depredadoras del Gobierno de los Estados Unidos en el mar venezolano y castigar a quienes pretendan apoyar las amenazas y robos de los piratas imperiales.

Al cerrar el debate, Jorge Rodríguez comentó que cuando hablen de la supuesta “cuna de la democracia occidental más moderna del mundo”, que por años ha hecho creer que respeta los derechos de las personas, hay que refutar tal mentira y recordó que los gobiernos de Estados Unidos de América son “dignos herederos de sir Francis Drake, llamado caballero por la reina Isabel I por el solo hecho de ser un pirata en el Caribe”.

“Estamos ahorita en presencia del mismo expediente, la misma práctica pirata”, alertó el presidente del Poder Legislativo venezolano, quien comparó al régimen estadounidense como el mismo imperio británico que impulsó históricamente a los criminales corsarios, y ahora son EEUU, el mismo imperio, en la misma práctica, la misma barbarie, el mismo delito y el mismo crimen.