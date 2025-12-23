Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

AN aprobó proyecto de Ley de libertades de navegación, comercio y contra la piratería

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 23, 2025
Ciudad MCY.-La Asamblea Nacional (AN) aprobó, en primera discusión y de forma unánime, el proyecto de Ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales.

“Este pueblo de Venezuela, con parsimonia, con decencia, con dignidad, va a responder a todas las agresiones y va a vencer, no tengan duda de eso”, expuso el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, tras someter a votación aprobatoria el proyecto de Ley, y ordenar su remisión a la consulta correspondiente, la cual exhortó a realizar con premura.

El contenido de la ley fue presentada en la sesión extraordinaria de este lunes, por el diputado Giuseppe Alessandrell, quien explicó que la normativa busca proteger las relaciones comerciales del país, proteger a los venezolanos de las acciones depredadoras del Gobierno de los Estados Unidos en el mar venezolano y castigar a quienes pretendan apoyar las amenazas y robos de los piratas imperiales.

Al cerrar el debate, Jorge Rodríguez comentó que cuando hablen de la supuesta “cuna de la democracia occidental más moderna del mundo”, que por años ha hecho creer que respeta los derechos de las personas, hay que refutar tal mentira y recordó que los gobiernos de Estados Unidos de América son “dignos herederos de sir Francis Drake, llamado caballero por la reina Isabel I por el solo hecho de ser un pirata en el Caribe”.

“Estamos ahorita en presencia del mismo expediente, la misma práctica pirata”, alertó el presidente del Poder Legislativo venezolano, quien comparó al régimen estadounidense como el mismo imperio británico que impulsó históricamente a los criminales corsarios, y ahora son EEUU, el mismo imperio, en la misma práctica, la misma barbarie, el mismo delito y el mismo crimen.

VTV |  FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Nuevas toneladas de cacao venezolano fueron exportadas a Rusia

23 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

FANB rechaza cualquier intento de sometimiento que atente dignidad de los pueblos

23 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Deportes

Ivica Zubac de Clippers sufre dura lesión en el tobillo

23 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Deportes

Chuckie Robinson firma contrato con Los Dodger

23 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez