Sector cañicultor venezolano reportó un crecimiento sostenido entre 15 y 20%

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asociación de Cañicultores de Venezuela (FESOCA,) José Álvarez, destacó que desde el año 2020 para acá el sector cañicultor ha tenido un crecimiento sostenido entre un 15% y 20%, con excepción del año pasado, que fue de 10%, pero ya para esta zafra que está comenzando la de 2025- 2026 se estima que crecerá entre 17% y 18%.

Así lo afirmó en reciente rueda de prensa, en la señaló que “el sector a pesar de todos los problemas y todas las dificultados que ha tenido, los productores han logrado un crecimiento a un ritmo muy considerable y estamos satisfechos de haberlo logrado”.

Los medios nacionales y locales, indican que Álvarez explicó que el año pasado terminaron con 4 millones 500 mil toneladas de caña en molienda y para esta zafra 2026, están aspirando moler un millón más. Eso significaría alcanzar 5 millones 800 mil toneladas de caña aproximadamente.

A su juicio los productores se han volcado a sembrar este año, ya que el año pasado hubo un problema debido a las lluvias ocurridas en Portuguesa antes de tiempo, «no se pudo moler toda la caña que queríamos, pero este año comenzamos a principios de noviembre con la esperanza de poder moler toda la caña y moler la caña que quedó diferida del año anterior”, apuntó.

«A pesar de tantas dificultades en los centrales azucareros, en especial los privados que pararon la molienda, hace tres años el gobernador de la entidad, Primitivo Cedeño, puso el empeño para que arrancara el Central Azucarero de Portuguesa y también el Central de Batalla de Araure, ubicada también en Guanare, estado Portuguesa, el cual es el mayor productor de caña de azúcar”, señaló.

Asimismo, manifestó que «afortunadamente ya los centrales privados están moliendo a una capacidad que casi cubren toda su capacidad, quedan dos centrales que todavía pueden crecer más que son el Palmar en Aragua y La Pastora entre Trujillo y Lara».

“Nosotros estamos supliendo la demanda del mercado en un 60% aproximadamente, tendrían que adquirirse otros centrales para poder llegar al autoabastecimiento en sí, que debe estar alrededor de 650 mil toneladas de azúcar de caña, una molienda de unos 8 millones de toneladas de caña, tendría que activarse en otros centrales”, precisó.

El Ministerio del Poder Popular Agricultura y Tierras ha informado que están por activar otros centrales azucareros como el Central Venezuela en el estado Zulia y el Central Ezequiel Zamora en Barinas, si eso se hace, pudiéramos estar llegando al autoabastecimiento en unos tres o cuatro años.

REDACCIÓN MAZO | FOTO CORTESÍA