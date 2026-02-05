AN aprueba en primera discusión Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática

CIUDAD MCY.-En un paso orientado hacia la conciliación nacional, la Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves en primera discusión el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Esta iniciativa legislativa es impulsada directamente por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. El acto de votación fue sellado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien tras verificar el respaldo mayoritario de la plenaria manifestó: “En el nombre de Dios, aprobado por unanimidad”.

La presentación del instrumento legal estuvo a cargo del diputado Jorge Arreaza, quien durante su intervención enfatizó que el espíritu de la ley descansa sobre cuatro pilares fundamentales: la libertad, la justicia, el pluralismo político y los derechos humanos.

Por su parte, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, ofreció detalles sobre la operatividad de la norma al aclarar que la ley establece un listado de hechos específicos bajo los cuales se evaluará el otorgamiento de la amnistía.

Infante hizo un llamado a la corresponsabilidad nacional al afirmar: “Tenemos que ser responsables todos y todas; nosotros rectificaremos y corregiremos. Pero debemos hacerlo todos y esto lo ponemos ante nuestro pueblo. Vamos a construir un país de paz; es nuestra responsabilidad”.

La ley busca materializar la intención expresada por la mandataria encargada el pasado 30 de enero durante la apertura de las Actividades Judiciales del año 2026, donde manifestó que el objetivo primordial es dar paso a la conciliación con todos los sectores políticos que hacen vida en el país.

Este beneficio jurídico cuenta con límites estrictos. La iniciativa no aplica para ciudadanos con antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidio, narcotráfico, corrupción y otras violaciones graves a los derechos humanos.

CREAN COMISIÓN ESPECIAL PARA CREAR PROCESO DE CONSULTA LEY DE AMNISTÍA

“Hemos decidido la conformación de una Comisión Especial para que coordine el proceso de consulta de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, durante la primera discusión de este proyecto de Ley.

Rodríguez explicó que la comisión estará presidida por el diputado Jorge Arreaza, mientras que la vicepresidencia estará a cargo de Nora Bracho. Los diputados Pedro Infante, Luis Augusto Romero, Grecia Colmenares, Timoteo Zambrano, Carolina García Carreño, Jaqueline Faria y Antonio Ecarri también formarán parte de la delegación.

Igualmente, estarán en la comisión los diputados Tania Díaz, Luis Florido, Winston Vallenilla, Yusmaro Jiménez, Iris Varela, Nicolás Maduro Guerra, Roy Daza, América Pérez y Pedro Carreño.

“Vayan, diputados y diputadas, procedan a las consultas”, indicó tras asegurar que la celeridad debe ser fundamental en el proceso.

Vale destacar que este jueves se realizó la primera discusión del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El debate sobre esta normativa se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA