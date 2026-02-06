Presidenta (e) Delcy Rodríguez: Aprobada en primera discusión «ley para la paz y para la reconciliación nacional»

CIUDAD MCY.-Durante un reconocimiento a la labor realizada por la integridad territorial, la soberanía y la paz de Venezuela por parte de los Organismos de Seguridad Ciudadana, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, agradeció a la Asamblea Nacional el compromiso mostrado con la aprobación, por unanimidad, de la primera discusión de la Ley de Amnistía.

«Hoy, las discusiones para aprobar en primera instancia la Ley de Amnistía por la paz y la reconciliación, y las discusiones, me complace saber que han sido de altura, como lo hemos pedido, la política con ‘P’ mayúscula», dijo la Presidenta Encargada.

Para Rodríguez Gómez entre venezolanos y venezolanas «debemos superar nuestras diferencias, a través de relaciones armónicas y de convivencia democrática (…) Tenemos que comprometernos y jurar por la paz de Venezuela, garantizar a nuestros niños, a nuestras niñas, a la juventud venezolana la paz del futuro», subrayó.

UNA VENEZUELA SIN ODIO

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado al pueblo venezolano indicando que «debemos sanar a la Venezuela del odio, de la intolerancia que trajeron los extremistas y los fascistas al país».

A su criterio, hay una fuerza de transformación dispuesta y es la fuerza de la Revolución Bolivariana, que una vez más, ha tendido su mano por la convivencia democrática.

La Mandataria Nacional Encargada realizó estas declaraciones acompañada por el vicepresidente sectorial Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello, de la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García; del ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la Gestión de Gobierno, Capitán Juan Escalona, entre otras autoridades, durante el despliegue de Cuadrantes de Paz en el estado Bolívar.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA