Aprobada en primera discusión Ley de la Cruz Roja Venezolana

CIUDAD MCY.-En un paso significativo para el fortalecimiento del marco jurídico humanitario en el país, la Plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, en primera discusión, el Proyecto de Ley de la Cruz Roja Venezolana.

El instrumento legal busca regular, proteger y potenciar la labor de esta institución en el territorio nacional. La presentación del proyecto estuvo a cargo del diputado Jehyson Guzmán, quien destacó la importancia de salvaguardar la integridad de la institución.

Enfatizó durante su intervención que el símbolo de la Cruz Roja debe ser respetado y más nunca debe ser utilizado para conspirar contra ningún pueblo del mundo.

Guzmán subrayó que, bajo este nuevo estamento legal, la Cruz Roja Venezolana reafirma su rol como ente auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario. Esto permitirá que la organización aporte sus capacidades técnicas, operativas y comunitarias bajo un esquema de cooperación que no menoscaba su autonomía.

Asimismo, precisó que la actuación del organismo seguirá rigiéndose por los siete principios fundamentales del movimiento internacional: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Con ello, se garantiza el reconocimiento de iguales derechos y deberes humanitarios para todos los ciudadanos sin excepción.

Por su parte, el parlamentario Rubén Limas coincidió en la relevancia de la norma, al señalar que el objetivo primordial es proteger la función y misión de la organización en Venezuela.

De igual forma, el diputado Eduardo Puerta resaltó que el texto legal es producto de un amplio y enriquecedor debate con la nueva directiva de la Cruz Roja Internacional. A su juicio, este diálogo refleja la voluntad del Gobierno nacional y de la Revolución Bolivariana de fortalecer el trabajo humanitario y la transparencia en la gestión de socorro en el país.

También la parlamentaria Maite Ochoa enfatizó que este Proyecto de Ley es un abrazo a todo el pueblo venezolano, por medio del cual se fortalece el sistema de protección social.

El proyecto pasará ahora a una fase de consulta y revisión detallada antes de su segunda discusión definitiva en el parlamento.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA