AN aprueba nombramiento de María Elena Uzzo Giannattasio como embajadora en Italia

CIUDAD MCY.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes el nombramiento de la ciudadana María Elena Uzzo Giannattasio como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Bolivariana ante la República Italiana, concurrente ante la República de Malta y la República de San Marino.

El presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, sancionó la solicitud de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 14, y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Tras la votación, el jefe de la directiva parlamentaria instruyó enviar el documento aprobado al canciller Yván Gil y ordenó iniciar las gestiones para publicar la resolución en Gaceta Oficial.

En la sesión ordinaria de este martes, se informó que la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración estudió la solicitud del Ejecutivo nacional, tramitada por el también ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, con el propósito de continuar el fortalecimiento de la representación diplomática venezolana en el exterior.

El proyecto aprobado resalta que la designación de la ciudadana embajadora responde a su amplia trayectoria en el servicio exterior, a su amplio conocimiento de los lazos históricos, políticos y culturales que unen a Venezuela con Italia, y es una mujer de experiencia diplomática multilateral, de sensibilidad hacia los procesos de integración y cooperación entre los pueblos.

De acuerdo al informe, “esto la hace la persona idónea para asumir esta responsabilidad en este momento crucial para las relaciones bilaterales, debido a la importancia de las relaciones bilaterales entre Venezuela e Italia, que son relaciones históricas y centenarias”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA