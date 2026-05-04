Asodiam garantiza inmunización gratuita a ciudadanos aragüeños

CIUDAD MCY.- La Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), ejecutó una exitosa jornada de vacunación gratuita durante dos días consecutivos, en respuesta a la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA).

El despliegue, realizado en las instalaciones de la institución, brindó protección contra la fiebre amarilla, toxoide y la triple viral (SRP) a habitantes de diversos municipios de la entidad aragüeña, así como a pacientes procedentes de los estados Carabobo, Miranda y Guárico.

Esta iniciativa se alinea con la campaña de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuyo lema para el presente año es «Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos».

El operativo, en articulación con Corposalud, buscó cerrar las brechas de inmunización en la región y asegurar que la población complete sus esquemas de protección ante más de 14 enfermedades prevenibles.

Ana Sandoval, presidenta de la institución, destacó que el operativo cumplió con los lineamientos de salud pública dictados por el Gobierno Nacional y Regional. «Nuestra prioridad es consolidar un sistema de prevención sólido que alcance a todos los sectores; por ello, nos unimos con determinación a esta Semana de Vacunación en las Américas para garantizar que cada ciudadano tenga acceso directo a las dosis que protegen su vida y la de su familia», afirmó Sandoval.

Durante la actividad, los beneficiarios expresaron su respaldo a la masificación de estos operativos médicos. Valentina Valladares, asistente a la jornada, calificó la acción como fundamental para el bienestar colectivo. «Es vital que estas jornadas se mantengan de forma continua, pues la salud preventiva representa la mejor inversión que podemos hacer para evitar complicaciones futuras y asegurar un crecimiento sano para nuestros hijos», señaló Valladares.

La inmunización constituye un derecho humano esencial y una de las herramientas más eficaces para la erradicación de patologías en el mundo. La participación ciudadana en estos procesos no solo fortalece las defensas individuales, sino que construye una barrera colectiva que garantiza un futuro más próspero y saludable para toda la sociedad.

PRENSA ASODIAM

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