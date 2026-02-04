Aragua albergó conmemoración del Día de la Dignidad Nacional

CIUDAD MCY.-Con dignidad, patriotismo y sentimiento heroico, el pueblo venezolano llenó la avenida Bolívar de Maracay en conmemoración de los 34 años del 4 de febrero (4F), acto de rebelión militar contra para que al momento fuese el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez; y hoy aún se mantiene viva la frase, “Por Ahora”.

La actividad por el Día Nacional de la Dignidad, estuvo liderada por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y aquellos hombres y mujeres que acompañaron al Comandante Hugo Chávez durante el giro histórico que marcó el comienzo de una nueva gesta histórica.

El vicepresidente del partido PSUV, Diosdado Cabello, aseguró: «ojalá el mundo se dé por enterado de la decisión del pueblo de vivir en paz, en tranquilidad, siendo libres y soberanos, no le pedimos nada a nadie, exigimos respeto».

Además, en referencia a esta importante fecha, Cabello recordó con precisión, ya que fue parte del grupo de los 4F, que un joven militar (Comandante Chávez) envió unas palabras de esperanza el pueblo y “asumió la responsabilidad, ante un gobierno que no mantenía compromiso».

El representante de la tolda roja subrayó que los venezolanos, luego de 34 años, salieron a la calle a recordar al Comandante Chávez, a rememorar la gesta de aquel 4F del año 1992.

Asimismo, Cabello pidió a los presentes en la concentración un reconocimiento a los hombres y mujeres que marcaron el inicio de una nueva Venezuela, fuera del neoliberalismo.

Por su parte, la gobernadora Joana Sánchez, durante su intervención, reiteró que esta conmemoración está cargada de mensajes para el mundo y Venezuela. Dijo también que no solo se celebra un año más de la rebelión, porque aún se mantienen de pie los que entregaron su vida por el 4F. “Reafirmamos el compromiso a la Patria desde el piso aragüeño, desde la Maracay de Chávez”.

De la misma manera, refirió que los valores más altos que una persona pueda tener en el proyecto Bolivariano, destacan: la confianza y el amor, el mismo amor con que jóvenes militares se alzaron por un proyecto y juraron reivindicar las causas justas de un pueblo; y la confianza, la misma de la conducción que lleva a cargo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, recordó que el pueblo venezolano se mantiene en protesta permanente junto a la diplomacia de paz, mandando saludos solidarios al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y a la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro.

EL PUEBLO HABLA DESDE EL CORAZÓN

Janeth Camacaro, directora de la escuela Indio Rangel, expresó estar ratificando el 4 de febrero como marcha y alegría, convicción y conciencia, también dejando en alto el liderazgo del comandante Hugo Chávez, hace 34 años. “Hoy marchamos porque en la unidad concreta nos reconocemos, nos vemos, nos ratificamos y, por supuesto, cada 4 de febrero va a significar la esperanza”.

Gabriel Pabón, visitante de la ciudad de Caracas, aseguró que trasladarse de la ciudad capital los hace vivir un momento de historia. «Venimos de Caracas, porque aquí estuvo mi Comandante Chávez, vamos a ir a donde tengamos que ir, hoy, siendo el Día de la Dignidad Nacional de nuestro pueblo venezolano, es una historia que se marchó y seguiremos luchando para mantenerla».

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: GBA